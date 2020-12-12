وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

2020/12/12 | 12:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

توفي مواطن فلسطيني، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قبل أشهر في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عبد الناصر وليد حلاوة (56 عامًا)، الذي يعاني من إعاقة سمعية، أصيب برصاص العدو أثناء تواجده بالقرب من حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة في اب الماضي.

وأوضح أمين سر اتحاد ذوي الإعاقة بنابلس معاوية منى بأن جنود العدو أطلقوا النار في حينه على حلاوة بعد أن طلبوا منه التوقف لكنه لم يسمعهم، ونقل على إثره إلى مستشفى في الداخل المحتل للعلاج.

وأشار إلى أنه أصيب بعدة طلقات في جسده، تسببت إحداها بإصابته بشلل نصفي ومضاعفات.

وقبل أسبوعين، أعيد إلى منزله لاستكمال علاجه في مستشفيات الضفة، لكنه فارق الحياة.



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