العمل تعلن قرب اطلاق قروض لاكثر من 10 الاف مستفيد

2020/12/12 | 12:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، قرب إطلاق دفعتين من القروض لـ10.500 مستفيد، بقيمة 8 ملايين دينار لكل قرض.

وقال وزير العمل عادل الركابي في تصريح له، اليوم (12 كانون الاول 2020) إنه "في غضون ستة أشهر أو أقل من ذلك سيتم إطلاق دفعتي قروض لنحو (10.5) آلاف مقترض لكل منهم 8 ملايين دينار"، مشيرا إلى أنه "خلال شهرين سيتم اطلاق دفعة أخرى".

وأشار إلى أن "الوزارة لديها برنامج آخر للإقراض يسمى (حاضنة الأعمال) يقدم للشباب بمشاريع ابتكارية قيمة القرض 20 مليون دينار".

وبشأن ملف تشغيل الشباب، أكد الركابي أن "هذا الملف شابه الكثير من المشكلات، وأن وزارة العمل عقدت الكثير من الاجتماعات في الوزارة برئاسة الوزير، وبعض الوزارات الأخرى، ودوائر الوزارة، والبنك المركزي والمصارف الأهلية ،وشركة التأمين، وكذلك المطورون الذين لهم دور في الموضوع"، لافتا إلى أن "الوزارة لديها عدد من الملاحظات على هذه المشاريع بعد أن تمت ملاحظة أن فئة الشباب المقترضين، هم الذين يتحملون وزر هذه المشاريع، والمطورون فقط يستفيدون منها".

وأضاف أن "الوزارة ستعقد اجتماعا أخيرا للتقدم بالمقترحات لفئة المطورين في هذا المشروع، وإصلاح بعض الأمور التي تصب في مصلحة الشباب"، مبينا أن "الخطوة الأخرى ستكون مخاطبة وزارة التخطيط للوقوف على صحة التعاقدات في زمن الوزارة السابقة، مع أنه حتى الآن لم تتضمن الأوليات التي أحيلت من وزارة التخطيط العقود التي أبرمت مع الوزارة، لذلك تمت مخاطبة وزارة التخطيط لتزويد وزارة العمل بها لتأييد صحتها ووصولها للتعاقد، وهذا الموضوع سيكون خلال الأيام القريبة".

وقال الركابي: إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدأت تأخذ دورها الطبيعي عبر الاهتمام بالملفات المهمة التي كانت لا تحظى بتلك الأهمية، ومنها ملف التدريب والتأهيل للشباب الباحثين عن العمل والخريجين"، مشيرا إلى أن "هنالك مراكز تدريب وتأهيل منتشرة في بغداد والمحافظات بحدود 37 مركز تدريب، وسيتم إعداد دراسات سريعة لاحتياجات سوق العمل".

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