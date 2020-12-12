2 مليار دولار

2020/12/12 | 13:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يترقب عشاق الكرة الإسبانية، السبت، مواجهة قوية تجمع قطبي العاصمة الإسبانية الريال وأتلتيكو في ديربي مدريد، بالجولة الثالثة عشرة من "الليغا".

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