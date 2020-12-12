وكالة الاستخبارات: القبض على إرهابي قام ببث عمليات داعش ومقاطع الذبح في كركوك

2020/12/12 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، إلقاء القبض على إرهابي عمل بصفة إعلامي لدى تنظيم داعش.

وأكدت المديرية في بيان، ان مفارزها في ناحية العباسي بمحافظة كركوك تمكنت من القبض على المطلوب الذي عمل بما يسمى ديوان الإعلام بداعش بصفة إعلامي، مبينة ان الإرهابي اعترف خلال التحقيقات الأولية ببث الاصدارات الخاصة بالعمليات الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الابرياء عبر شاشة عرض في احدى اسواق محافظة كركوك، خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة.

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