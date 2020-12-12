الطاقة النيابية: وزارة النفط تضع خططاً مكثفة للحد من عمليات التهريب

2020/12/12 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الطاقة النيابية، عن وضع وزارة النفط خططاً مكثفة للحد من تهريب النفط.

وقال عضو اللجنة جبار لعيبي إن موضوع تهريب النفط واسع ومتشعب وذو جوانب عديدة، لافتاً إلى أن التهريب في شطر المشتقات أكثر منه في النفط الخام.

وكانت الاجهزة الامنية والاستخبارية قد نفذ حملات ضد مهربي النفط في عدد المحافظات، ما أسفر عن اعتقال عدد من العصابات التي تقوم بتهريب النفط بأساليب مختلفة.

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