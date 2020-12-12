كربلاء.. تحرير ثلاث فتيات واعتقال الخاطف في

2020/12/12 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر بالشرطة، السبت، ان قوة امنية

القت القبض على متهم في "شارع السناتر"

وسط كربلاء، وحررت ثلاث فتيات مخطوفات.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "قوة من مكافحة اجرام

كربلاء القت القبض عل

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