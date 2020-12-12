الكهرباء وتوزمان.. سحبان فيصل محجوب

2020/12/12 | 13:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب المهندس الاستشاري سحبان فيصل محجوب:

الكهرباء وتوزمان

قدم السيد كورشات توزمان المستشار الاقتصادي للحكومة التركية، في إحدى زياراته للعراق، طلباً عن طريق وزارة الخارجية العراقية للقائي (كنت، حينها، وزيراً لهيئة الكهرباء)..



كان يترأس وفداً كبيراً يضم ممثلين عن عشرات الشركات التركية من التي قدمت عروضها الفنية والتجارية للمناقصات المعلنة ضمن التخصيصات المالية لمذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والأمم المتحدة، والتي تم أوقفت تنفيذها لجنة العقوبات الدولية (٦٦١)..



كان هذا في العام ٢٠٠١، وعلى وجه التحديد، بعد عودتي مباشرة من بيروت، بعد الانتهاء من أعمال الاجتماع الوزاري الثامن لدول الربط الكهربائي السداسي (الثماني، فيما بعد) بحضور الوزراء المعنيين من (الأردن، سوريا، لبنان، مصر، تركيا) وكان يمثل الجانب التركي في هذا الاجتماع الوزير زكي شاكان، في حينه..



طلبت في هذا الاجتماع، بوصفي ممثلاً عن الجانب العراقي، الإعلان عن موقف داعم للعراق في الأمم المتحدة تتبناه حكومات البلدان المشتركة باتفاقية الربط الكهربائي لغرض رفع التجميد عن مئات الطلبات الموثقة في أوامر الشراء الخارجية والمعروضة على اللجنة الأممية بهدف توفير المستلزمات والمعدات المطلوبة لإتمام الجانب العراقي منظومة الربط الكهربائية، فوجئت بتحفظ الوزير التركي على هذا الطلب، مسوّغاً ذلك بكونه جانباً سياسياً بحتاً لا علاقة له بجدول أعمال اجتماع الربط الكهربائي.

عودة إلى لقائي السيد توزمان، صحبة ممثلي الشركات التركية، التي كانت تعاني من توقف نشاطاتها في العراق نتيجة لتعنت لجنة العقوبات في رفض عشرات طلبات التجهيز الخاصة بالمعدات الكهربائية أو تعليقها….



بعد ان تحدث المسؤول التركي عن استعداد بلاده وشركاتها تقديم الدعم لقطاع الكهرباء في العراق لتجاوز الأزمة الحاصلة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وأعقبه في الحديث العديد من ممثلي الشركات، التي طلبت ترويج عقودها الموقعة مع دوائر هيئة الكهرباء لمرور حقب زمنية طويلة عليها ولم تنفذ لحد الآن، وهنا كان ردي الصاعق عليه (للأمانة لم أكن متعمداً إحراج ضيفنا السيد توزمان ممثل الحكومة التركية ولا أي من أعضاء الوفد المرافق له ) ، تحدثت لهم (بعد الترحاب بحضورهم) عن طلب الجانب العراقي في اجتماع دول الربط السداسي، الذي عرض أمام وزراء الكهرباء المشاركين في هذا الاجتماع، وقبل أيام معدودة، والذي بموجبه يجري تضمين مقررات الاجتماع دعم حكومات الدول الخمس المشاركة بالربط الكهربائي طلب العراق برفع التجميد عن تفعيل طلبات التجهيز الخارجية للعراق، ومنها العقود الموقعة مع الشركات التركية، التي تخضع الى آلية دولية للموافقة عليها وكيف كان موقف وزير حكومتهم تجاه هذا الطلب وتحفظه على تضمين ذلك في مقررات الاجتماع المذكور للدول الست الخاصة بالربط السداسي.

أنهيت حديثي معهم وسط علامات الذهول، التي عصفت بهم أخبرتهم أن من قام بالترجمة الفورية (من اللغة العربية إلى التركية وبالعكس) في اجتماع بيروت، قبل أيام عدة، عندما عرضت طلب العراق هو نفسه اليوم من يقوم بترجمة طلباتكم، هنا تلقيت وعداً من السيد توزمان أنه سوف يعرض مراجعة موقف حكومته حال عودته الى أنقرة.

أوردت هذا للإجابة عن تساؤلات طالما وجهها العديد من الاطراف البعيدة عن معرفة حالة المعاناة وتفاصيلها، التي كنا نواجهها في قطاع الكهرباء عموماً، والتي منعت تنفيذ الكثير من المشروعات المختلفة والمخطط لها الداعمة لعمل المنظومة الكهربائية في العراق ومنها مشروع الربط الكهربائي السداسي، الذي لو كتب له النجاح في حينها وضمن التوقيتات الموضوعة له لكان المؤثر الضامن في عدم تردي خدمة تجهيز الكهرباء في البلاد والتي تعاني من أزمة كهرباء مستفحلة تعد من التحديات الكبيرة، التي تواجه الحياة المستقرة للمواطن والمجتمع.

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