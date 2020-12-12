2020/12/12 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت وكالة الاستخبارات العالمة في وزارة الداخلية، السبت، بإلقاء القبض على متهمين اثنين في بغداد ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة والمواطنين المقمين خارج العراق.وذكرت الوكالة، في بيان تلقت وكالة المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أنه “من خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة من مرتكبي الجرائم التي تستهدف أملاك الدولة والاحتيال على المواطنين ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بشبكة لتزوير عقارات الدولة والمواطنين المقيمين خارج العراق المركز الخبري الوطني.

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