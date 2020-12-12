“الثقة” مفتاح كتيبة الجامعة للفوز على العدالة

2020/12/12 | 13:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..أعلن مدرب فريق الجامعة سامر سعيد، جاهزية فريقه لمواجهة العدالة اليوم، لحساب الجولة السادسة ضمن المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الأولى.وقال سعيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فريقه بات جاهزًا لمواجهة العدالة، والعودة بنتيجة إيجابية ، مؤكداً عزم اللاعبين على تحقيق نقاط المباراة لضمان الصدارة”.وأضاف أن “مباراة اليوم ليست بالسهلة كونها ستقام على أرض المنافس الذي سيدخل بكل ثقله من أجل خطف الفوز والدخول على خط المنافسة، مُشيراً الى أن” الكادر التدريبي أعد الخطة اللازمة لهذه المواجهة للخروج بالثلاث نقاط”.و زاد : “ثقتي كبيرة بجميع اللاعبين بتقديم العطاء الكبير داخل الملعب من خلال تطبيق التعليمات التي قدمناها لهم في التدريبات والأهم في ذلك الحضور الذهني والتركيز العالي طوال 90 دقيقة”.يشار إلى أن فريق الجامعة يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة متساوياً بالنقاط ذاتها مع نظيره الشعلة صاحب الصدارة.



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