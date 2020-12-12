2020/12/12 | 13:30 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة والمواطنين الذي يقيمون خارج البلاد من خلال وكالات مزورة ، تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم لهما بعد استدراجهما في منطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود ، وبدلالة احدهم تم ضبط داخل منزله أوراق مزورة تخص عقارات الدولة وأختام وهويات وطوابع وسندات مختومة وأخرى فارغة وكتب مختلفة جميعها مزورة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص االقبض على متهمين اثنين في بغداد يزورون عقارات الدولة والمواطنين الذي يقيمون في الخارج 7 SKY TV.

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