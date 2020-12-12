مصرع شخصين بتحطم مروحية في تكساس الأمريكية

2020/12/12 | 13:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردولية: الفرات نيوز} لقي شخصان مصرعهما جراء تحطم طائرة هليكوبتر في حقل بغرب تكساس، في الولايات المتحدة.

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