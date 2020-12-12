تسجيل اكثر من 28 الف اصابة و560 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

2020/12/12 | 13:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 28137 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 560 شخصاً اخراً خلال الساعات الـ 24 الماضية في عموم أقاليم البلاد.

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