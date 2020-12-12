توقعات بإقالة مدرب برشلونة بحال استمرت نتائج الفريق بالتراجع

2020/12/12 | 13:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]وجه نجم برشلونة السابق البرازيلي ريفالدو، تحذيرا إلى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبرسا، بضرورة تعديل مسار الفريق، وإلا سيتم التضحية به.

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