رئاسة البرلمان تحذر.. الرواتب قد تتاخر في هذه الحالة

2020/12/12 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل

الحداد، السبت، من تأخر الحكومة في

ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، مبينا ان

ذلك سيؤخر رواتب الموظفين.

وقال الحداد في تصريح للصحيفة الرسمية،

ان "البرلمان بانتظار وص

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