لجنة برلمانية تكشف عن ضياع فرص دعم مجانية للعراق بسبب غياب المتابعة

2020/12/12 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي

النيابيّة، السبت، عن غياب غير مسوغ

للعراق في اجتماعات المنظمة البحرية

الاقليمية لحوض الخليج العربي، بينما

اكدت ان المؤسسات البحرية في البلاد

تفتقد عنصر المتابعة.

وقا

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