2020/12/12 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة الصحة العالمية إلى مضاعفة

اليقظة خلال فترة أعياد نهاية العام،

فيما ارتفع عدد الوفيات اليومية

بكوفيد-19 بنسبة 60% خلال الأسابيع الستة

الماضية.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية

تيدروس أدها

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