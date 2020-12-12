الخزعلي بذكرى استشهاد البطاط: دماء الصبي أفشلت المشروع الإسرائيلي- الأمريكي

2020/12/12 | 13:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت، أن دماء الصبي هيثم البطاط أفشلت المشروع الإسرائيلي- الأمريكي في البلاد، مشدداً على أن جريمة قتل البطاط كشفت الوجه الوحشي لعدد كبير من المتظاهرين.وقال الخزعلي في تغريدة له اطلعت عليها /المعلومة/، “الرحمة والمغفرة لروح الصبي المظلوم هيثم البطاط في ذكراه السنوية الأولى التي كشفت طريقة قتله الوحشية أمام مرأى ومسمع المئات وأضعافهم الذين كانوا يتابعون فرحين هذه الجريمة في مواقع التواصل الاجتماعي وعشرات الناشطين والإعلاميين الذين كانوا يدعون الحرية والإنسانية، الوجه الوحشي الذي كان يمثل حقيقة عدد كبير من المتظاهرين الذين كانوا يدعون ويتسترون بشعارات السلمية والمطالبة بحقوق الإنسان وهي منهم براء”.وأضاف أن “هذه الحادثة التي مست ضمير الإنسان العراقي وجعلته يستشعر الخطر الكبير وراء حالة العنف والانفلات الأمني والفوضى التي كان يريدها المشروع الإسرائيلي الأمريكي الإماراتي لتحقيق أهدافه التي نجح للأسف الشديد في تحقيق قسم منها ولكن دماء هذا الصبي البريء أفشلت هذا المشروع من تحقيق كامل أهدافه التي أراد تحقيقها من خلال استغلال المطالب الحقة لأبناء شعبنا الذي عانى ولا زال يعاني من نفس النظام السياسي الذي أوجدته الولايات المتحدة الأمريكية واستقدمت ودعمت الكثير من رموزه وقادته بعد احتلال العراق”.واشار الخزعلي الى أن “جريمة ساحة الوثبة كما هي جريمة سيارة اسعاف محافظة ميسان يجب أخذ العبر واستخلاص الدروس منها ويجب أن لا نسمح بتكرارها مرة أخرى”.



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