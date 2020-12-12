اجتماع مرتقب بين الحكومة ووفد الاقليم بشأن تأمين رواتب موظفي كردستان

2020/12/12 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أربيل- واع- سوما الجاف

يُعقد اليوم السبت، اجتماع بين الحكومة الاتحادية ووفد الإقليم بشأن تأمين الرواتب لموظفي كردستان.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان سمير هورامي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "من المقرر أن يعقد وفد رفيع المستوى من حكومة الإقليم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد الطالباني اجتماعاً مهماً في بغداد مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،ورئيس اللجنة المالية النيابية للتباحث بشأن كيفية عقد اتفاقية بين الإقليم وبغداد".

وأضاف هورامي أن "وفد الإقليم سيحاول تأمين مبلغ 320 مليار دينار لرواتب موظفي الإقليم والمستحقات المالية لإقليم كردستان في قانون العجز والاقتراض"، لافتاً إلى أن "قوباد الطالباني أكد خلال الاجتماعات السابقة مع الحكومة العراقية والأطراف السياسية على استعداد الإقليم للاتفاق حول مسائل النفط والمالية بحسب القانون والدستور والالتزام بتنفيذها ،وبالمقابل يجب تحديد الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم".

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