2020/12/12 | 13:51 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 ديسمبر 2020 | 01:42 مساءً

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صالح يلقي كلمة العراق في القمة العالمية حول المناخ

يُلقي رئيس الجمهورية برهم صالح مساء اليوم كلمة العراق في القمة العالمية حول المناخ "قمة طموح المناخ" وبمشاركة اكثر من 70 رئيس وزعيم حول العالم، بينهم بابا الفاتيكان فرنسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.



وتستضيف القمة الأمم المتحدة بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا بمناسبة الذكرى الخاسمة لتوقيع اتفاق باريس للمناخ

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