يوم الجبال العالمي.. حملة لتشجير 'كويزة'

2020/12/12 | 13:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت يوم السبت، بمدينة السليمانية، حملة لزراعة البلوط على جبل " كويزة" المطل على المدينة.

وافاد مراسلنا، ان الحملة تستمر لمدة 20 يوما يشارك فيها جمعية كوردستان الخضراء، ومديرية الغابات، بتزامن اليوم العالمي للجبال.

وكانت الامم المتحدة قد سمت 11 كانون الاول 2002، يوما للجبال وتقام بالمناسبات فعاليات متنوعة تهدف لحماية البيئة والطبيعة.

PUKmedia خاص

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