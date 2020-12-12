2020/12/12 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- يُعقد اليوم السبت، اجتماعاً بين الحكومة الاتحادية ووفد الاقليم بشأن تأمين الرواتب لموظفي كردستان.وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان سمير هورامي لوكالة الانباء العراقية (واع) تابعته ” المركز الخبري الوطني ”، إنه ” من المقرر ان يعقد وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب ازمة رواتب كردستان ..



اجتماعا مهما بين الحكومة الاتحادية وكردستان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب ازمة رواتب كردستان .. اجتماعا مهما بين الحكومة الاتحادية وكردستان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب ازمة رواتب كردستان .. اجتماعا مهما بين الحكومة الاتحادية وكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).