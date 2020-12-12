برهم صالح يستعد لإلقاء كلمة العراق أمام زعماء ورؤساء العالم

2020/12/12 | 14:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

يستعد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، لالقاء كلمة العراق أمام 70 رئيسا وزعيما حول العالم بشأن المناخ.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الأول 2020) إن "رئيس الجمهورية برهم صالح يلقي مساء اليوم كلمة العراق في القمة العالمية حول المناخ (قمة طموح المناخ)".

وبحسب البيان، "يشارك في القمة العالمية اكثر من 70 رئيس وزعيم حول العالم، بينهم بابا الفاتيكان فرنسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل".

وأشار البيان إلى ان "القمة الأمم المتحدة بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا بمناسبة الذكرى الخاسمة لتوقيع اتفاق باريس للمناخ".

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