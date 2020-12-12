2020/12/12 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية بأن انفجارا وقع بالقرب من مطار بغداد الدولي اليوم السبت في منطقة تضم مجمعات عسكرية عراقية، لكنه لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

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