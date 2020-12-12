الاتحاد الاسباني يحدد مكان إقامة السوبر الإسباني

2020/12/12 | 14:01 - المصدر: سفن سكاي

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حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موقف السعودية من استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني للنسخة الحالية، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

ويشارك كلا من ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، وفقاً لنظام البطولة الجديد الذي يقام بمشاركة أربع فرق.

وتم استبعاد السعودية من تنظيم البطولة، بسبب تعذر المملكة استضافة البطولة بحضور الجمهور في الملاعب، بسبب أزمة تفشى الوباء الحالي، إلا أن أنها طلبت طلبت تمديد اتفاقية استضافة التي تم توقيعها من قبل لعام أو عامين مقبلين آخرين.

وحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية أن النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر لعام 2021، ستقام في الأندلس .

ومن المقرر أن يستضيف ملعب “La Cartuja” في مدينة إشبيلية منافسات النسخة الحالية من البطولة، إلى جانب وجود طلب مقدم من طرف ناديي قرطبة ومالاجا لاستضافة مواجهات نصف النهائي من كأس السوبر، وسيتم حسم القرار في 17 ديسمبر الجاري.

وسبق حدد الاتحاد الإسباني، مواعيد مباريات نصف النهائي يومي 13 و14 يناير، بينما سيكون النهائي يوم 17 من نفس الشهر عام 2021.

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