الرئاسة التركية تقترح على البرلمان تمديد انتشار الجيش في ليبيا

2020/12/12 | 14:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت الرئاسة التركية، اليوم السبت، اقتراحاً للبرلمان بشأن تمديد نشر القوات في ليبيا لمدة 18 شهراً.

وجاء في الاقتراح “المخاطر والتهديدات تأتي من ليبيا إلى تركيا والمنطقة بأسرها، في حالة استئناف الهجمات من جانب ما يسمى بالجيش الوطني الليبي والاشتباكات، ستتأثر مصالح تركيا في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا بشكل سلبي”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء التركية.

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