اليوم.. كلمة مرتقبة لرئيس الجمهورية خلال قمة المناخ

2020/12/12 | 14:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت رئاسة الجمهورية، السبت، عن كلمة مرتقبة سيلقيها رئيس الجمهورية برهم صالح أمام 70 رئيساً وزعيماً دولياً خلال قمة المناخ التي ستعقد اليوم بشكل افتراضي.

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