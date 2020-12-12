إليكم.. مواعيد مباريات اليوم المزدحمة في العراق وأوروبا

2020/12/12 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- تنطلق منافسات الاسبوع الثامن من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بإقامة اربع مباريات في بغداد والمحافظات.وتقام 4 مواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي، أبرزها بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، بينما تلعب 4 مباريات في الدوري الإسباني، أهمها بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، و3 لقاءات في الدوري الإيطالي.في ما يلي أبرز مباريات […]

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مواعيد مباريات اليوم المزدحمة في العراق وأوروبا المركز الخبري الوطني.

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