2020/12/12 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابيمع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، انتهى زمن قطع والعمل على إيقاف او تغييرسيرورة التشكل التاريخي العراقي الحديث المستمر منذ القرن السادس عشر، وهوما كان ساريا منذ حضورالغرب الالغائي الافنائي تحت شعار تعميم نموذجه قسرا، وحيث جرى سحق آخر اشكال الدولة المفبركة 1968/2003 اتفاقا مع سياسة تفتيت، بدل "بناء الأمم وصناعتها"، المبدا الاستعماري الكولونيالي القديم، المتوافق في وقته مع مقتض ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراق ثورة الاستئناف الناطق ب؟/15 - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراق ثورة الاستئناف الناطق ب؟/15 - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).