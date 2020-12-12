قتيلان بتحطم مروحية في ولاية تكساس الأمريكية

2020/12/12 | 14:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

لقي شخصان مصرعهما جراء تحطم طائرة هليكوبتر في حقل بغرب تكساس، في الولايات المتحدة.

وقال قائد شرطة مقاطعة ميتشل باتريك تومبس، إن المروحية تحطمت على بعد ثمانية أميال (13 كيلومترا) جنوب غرب كولورادو سيتي، على بعد حوالي 250 ميلا غرب دالاس.

وأضاف تومبس أن الطيار، زين وايتسايد، 31 عاما، والراكب زاك بفايفر، 32 عاما ، قتلا في الحادث، وكلاهما من مدينة كولورادو.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها والمجلس الوطني لسلامة النقل سيقومان بعمليات التحقيق في أسباب الحادث.



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