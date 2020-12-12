2020/12/12 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: جمال الاسدي

العراق يأكل نفسه ... سنتذكر يوماً، ما

ان مانراه اليوم من ازمات كان صغيراً ...

الغاية الرئيسية لاي دولة تريد السوء

بالعراق هو بابقائه في دوامة الصراعات

الداخلية والصراعات التي تج

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