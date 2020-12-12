ديالى.. افتتاح  اول مجمع طبي يضم كوادر عراقية – ايرانية لمعالجة 3 شرائح

2020/12/12 | 14:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

اعلن مسؤول اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري، السبت، عن افتتاح اول مجمع طبي يضم كوادر عراقية – ايرانية مشتركة لمعالجة 3 شرائح

وقال المعموري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) شهد مؤخرا افتتاح اول مجمع طبي متطور لمعالجة جرحى الحشد الشعبي وعوائل الشهداء والاسر المتعففة باسعار زهيدة جدا بالاضافة الى معالجةة الحالات الانسانية مجانا دون اي مقابل”.

واضاف المعموري،ان” المجمع والذي يضم كوادر عراقية – ايرانية اعتمدت اساليب حديث في تقديم الخدمة الطبية من ناحية ارسال الاطباء الى المنازل مباشرة للحالات الطارئة”، مبينا أن “المجمع تم التبرع به من قبل شخصية عراقية خدمة للاهالي فيما تم المشاركة به من قبل الاطباء نظرا للبعد الانساني ومعالجة المرضى الفقراء وايضا جرحى الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية وعوائل الشهداء “.

واشار المعموري الى ان” المجمع هو الاول من نوعه في ديالى وسيكون نقلة نوعية في خدمة الاهالي في خانقين والمناطق القريبة منها”.انتهى/ 25 ف

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