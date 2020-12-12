النقل تتخذ اجراءات رادعة ضد رمي القطارات بالحجارة واقامة الملاعب على السكك

2020/12/12 | 14:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة النقل، السبت، اتخاذ إجراءات رادعة لإيقاف رمي القطارات بالحجارة وإقامة الملاعب على السكك الحديدية.

وقالت مدير عام الشركة العامة‏ للسكك الحديد، طالب جواد كاظم الحسيني ‏في بيان له، اليوم (12 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي إن "الوزارة اتخذت اجراءات قانونية رادعة لمنع التجاوزات على محرمات السكك الحديدة والحد من ظاهرة رمي الحجارة على القطارات في بعض قطاعات المناطق، بالتنسيق مع الجهات الحكومية من مجالس المحافظات والبلديات".

واضاف أن "منطقة الناصرية شهدت عقد اجتماع طارئ للقضاء على ظاهرة رمي القاطرات بالحجارة في بعض القطاعات التي شخصت فيها هذه الحالة بالإضافة إلى إزالة التجاوزات، خصوصا الملاعب الخماسية واخذ تعهدات رسمية من قبل اصحابها بعدم تكرار هذه الحالة ووضع كاميرات المراقبة وتبليغ الجهات المختصة للحد من الظواهر غير الحضارية".

واشار إلى أن "المنطقة تمكنت ‏من تثبيت نقاط معينة للحراسة من قبل افراد شرطة السكك كإجراء احترازي للحفاظ على ممتلكات السكك وبدعم من مديرية بغداد، لتامين انسيابية سير قطارات المسافرين والبضائع خدمةً للصالح العام".

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