اجتماع مرتقب بين بغداد واربيل لتأمين رواتب الموظفين

2020/12/12 | 14:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 35 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تعتزم حكومتا بغداد واربيل ، السبت، عقد اجتماعا هاما بشأن تأمين رواتب موظفي اقليم كوردستان، بالتزامن مع الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها محافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان سمير هورامي في تصريح له، اليوم (12 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إنه "من المقرر ان يعقد وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد الطالباني اجتماعا مهما في بغداد مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اللجنة المالية النيابية للتباحث حول كيفية عقد اتفاقية بين الاقليم و بغداد".

واضاف هورامي ان "وفد الاقليم سيحاول تأمين مبلغ 320 مليار دينار لرواتب موظفين الاقليم والمستحقات المالية لإقليم كردستان في قانون العجز و الاقتراض"، لافتا الى ان "قوباد طالباني اكد خلال الاجتماعات السابقة مع الحكومة العراقية والاطراف السياسية على استعداد الاقليم للاتفاق حول مسائل النفط والمالية بحسب القانون والدستور والالتزام بتنفيذها وبالمقابل يجب تحديد الحقوق والاستحقاقات المالية للاقليم".

وتشهد محافظة السليمانية تظاهرات واسعة للاسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على تأخر رواتب الموظفين والاوضاع المعيشية التي يعيشها المواطنين.

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