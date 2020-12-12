2020/12/12 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حددت لجنة الركبي العراقي، يوم الاربعاء المقبل، موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية “ليفون” سباعيات الركبي، بمشاركة تسعة فرق.وقال امين سر لجنة الركبي العراقي محمد حنون الجزائري، إن “لجنة الركبي حددت يوم الاربعاء المقبل، موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية”.واوضح ان “البطولة ستشهد مشاركة 9 فرق وهي كل من: الحدود والكهرباء والصحة والبيئة وواحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمشاركة 9 فرق..



انطلاق بطولة الركبي العراقي الاربعاء المقبل المركز الخبري الوطني.

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