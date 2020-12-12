الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن مواعيد الجولات المؤهلة إلى كأس العالم قطر2022 و كأس_آسيا 2023 في الصين

2020/12/12 | 14:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن مواعيد الجولات من السابعة إلى العاشرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر2022 و كأس_آسيا 2023 في الصين”.

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