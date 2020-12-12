الحداد : تعطيل موازنة 2021 سيؤخّر الرواتب

2020/12/12 | 14:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذّر نائب رئيس مجلس النواب د.بشير خليل الحداد من تأخر الحكومة في ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، بينما أكد على ان ذلك سيؤخر رواتب الموظفين.

وقال الحداد في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه : ان “البرلمان بانتظار وصول الموازنة من الحكومة لقراءتها واثرائها بالمناقشات لحين التصويت عليها».

وأضاف نائب الرئيس ان «تعطيل الموازنة ستكون له تداعيات سلبية على الواقع المالي والاقتصادي في البلد»، مشيرا الى ان «ذلك سيؤخر توزيع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة».

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