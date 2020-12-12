سيطرة برتغالية على الجوائز الشهرية في الدوريات الأوربية

2020/12/12 | 14:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف معتز محي

أعلنت روابط الدوريات الاوربية الإنجليزي، الإيطالي والإسباني الممتاز رسمياً عن اسماء اللاعبين الفائزين بجائزة أفضل لاعب خلال شهر نوفمبر الماضي.

وشهدت الجوائز حالة غريبة من التشابه الكبير بين اللاعبين الفائزين في الدوريات المختلفة المذكورة وخصوصاً على مستوى الجنسية.

وسيطر البرتغاليين بقوة على الجوائز الفردية في الدوريات الأوروبية الكبرى، في إسبانيا، إيطاليا وإنجلترا بعد تتويج كلاً من جواو فيلكس، كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز بالجوائز الفردية لأحسن لاعب في شهر نوفمبر.

وأيضاً البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم وجناح ليفربول على جائزة رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز للاعب الأفضل بجانب فوز مواطنه برونو فيرنانديز بجائزة رابطة الدوري الإنجليزي.

ويمتلك منتخب البرتغال الحالي مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار والمواهب الحقيقية القادرة على صناعة الفارق في المحافل الدولية القادمة.

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