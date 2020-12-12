سرايا السلام تعلن مقتل أحد مقاتليها بتعرض في سامراء

2020/12/12 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري، اليوم السبت (12 كانون الأول 2020)، مقتل أحد جنودها إثر تعرض إرهابي في سامراء.

وذكرت السرايا في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سرايا السلام في قاطع عمليات سامراء المقدسة، زفت الشهيد (حيدر علي العسكري)، إثر تعرض إرهابي ليلة البارحة".

وفي وقتٍ وآخر، تتعرض القطعات الأمنية العسكرية، في محافظات ديالى، وصلاح الدين، ونينوى، إلى هجوم يشنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي، يسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين والعسكريين.

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