انفجار عنيف في مصنع للمواد الكيميائية في حيدر آباد الهندية

2020/12/12 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وسائل اعلام هندية، اليوم السبت (12 كانون الاول 2020)، بأن انفجاراً وقع في مصنع للمواد الكيميائية في إحدى ضواحي مدينة حيدر آباد.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، في أنباء أوردتها، أن "عدداً من العمال أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، فيما يوجد عدد آخر منهم غير محدد علقوا تحت الأنقاض، في حادث انفجار مصنع للمواد الكيميائية في إحدى ضواحي مدينة حيدر آباد بالهند".

وأوضحت الصحيفة، أن "دوي الانفجار كان قويا ولا يُعرف حتى الآن العدد الدقيق والنهائي للضحايا، ولا حجم الخسائر المادية".

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