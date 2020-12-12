2020/12/12 | 14:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات، القبض على متهم ضبط بحوزته 2000 قرص مخدر في محافظة ذي قار.وذكر بيان تلقى “النور نيوز”، ان “شعبة مخدرات الناصرية في قيادة شرطة ذي قار التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من القبض على المتهم ( ع.م ) تولد 1996 يسكن منطقة الشرقية، وذلك بعد جمع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بحوزته 2000 قرص مخدر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بحوزته 2000 قرص مخدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).