إفتتاح منفذ عرعر أمام المسافرين قريباً.. إيرادات تصل إلى مليار دولار

2020/12/12 | 14:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مدير عام منفذ عرعر الحدودي حبيب كاظم العلي، ان المنفذ سيتم إفتتاحه أمام المسافرين قريباً، فيما أشار الى ان الإيرادات ستصل إلى مليار دولار خلال العام المقبل.وقال العلي لوكالة الأنباء العراقية، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية افتتح رسمياً أمام حركة التجارة، وسيفتح أيضاً …

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