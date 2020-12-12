القبض على /14/ شخصا بتهمة المتاجرة وتعاطي المواد المخدرة والقتل في الديوانية

2020/12/12 | 14:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على /14/ شخصا بتهمة المتاجرة وتعاطي الحبوب المخدرة والقتل والنصب والاحتيال.وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة " ان عمليات القبض جرت من قبل مفارز مكافحة الاجرام ومكافحة المخدرات في الديوانية والشامية والشنافية والشافعية./ انتهى

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