2020/12/12 | 14:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شددت الجهات الرقابية من اجراءاتها لايقاف عمليات التهريب عبر المناطق الحدودية بين ديالى واقليم كردستان .وقال مصدر حكومي في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان أوامر مشددة صدرت من بغداد الى السيطرات الرئيسية بين ديالى واقليم كردستان لمنع دخول المواد المهربة من البضائع التجارية المتنوعة الى المحافظة ومنها الى بغداد وبقية المحافظات الاخرى ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشديد الرقابة لايقاف التهريب عبر المنافذ بين ديالى واقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشديد الرقابة لايقاف التهريب عبر المنافذ بين ديالى واقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).