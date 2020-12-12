انفجار قرب قاعدة جوية خارج مطار بغداد.. ولا خسائر

2020/12/12 | 14:18 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار، السبت، قرب قاعدة علاء الجوية خارج مطار العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر "العربية/الحدث" إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، مؤكدة عدم وجود خسائر مادية أو بشرية.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" في مطار بغداد الدولي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، حينها، إن قواته تمكنت من إلقاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعش الإرهابية المُكنى "أبو نبأ"، بعملية نوعية وسرية في مطار بغداد الدولي.

كما أوضح رسول في بيان أن استخبارات الجهاز كانت قد أجرت تتبعاً للعنصر المطلوب مُنذ انطلاقه من إحدى الدول حتى وصوله إلى العراق، حيث كان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة.

إلى ذلك أكد أن "المُكنى "أبو نبأ" قد عرف بنشاطه الإرهابي منذ عام 2003، حيث انتمى للعديد من التنظيمات الإرهابية، أبرزها القاعدو و"داعش"، وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية محررة من قياديين في التنظيم، إذ تم تكليفه بمهام إدارة وتنسيق أعمال العصابات الإرهابية في البلاد، وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع بغداد".

يشار إلى أن العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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