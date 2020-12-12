الشيخ الخزعلي يكشف عن الشخص الذي افشل المشروع الاسرائيلي – الامريكي – الاماراتي

2020/12/12 | 14:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الشيخ قيس الخزعلي الامين العام لعصائب اهل الحق ان هناك شخصا عراقيا كان له الدور الابرز في افشال المشروع "الاسرائيلي – الامريكي – الاماراتي" في ال...

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