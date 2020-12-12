وسم (#حشدا_قويا_موحدا) ينشط على ترند تويتر العراق

2020/12/12 | 14:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب عراقيون عن تعاطفهم وتأييدهم للحشد الشعبي والتضحيات التي قدمها في سبيل تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي من خلال تفعيل وسم (#حشدا...

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