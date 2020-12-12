صيد داعشي ثمين في يد الاستخبارات العراقية..أرعب الأهالي بفيديوهات عمليات الذبح!

2020/12/12 | 14:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية السبت إلقاء القبض على إعلامي لدى تنظيم "داعش"، في محافظة كركوك....

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