شاعر ايزيدي، يحصل على المركز الثاني في مسابقة على مستوى الوطن العربي

2020/12/12 | 14:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر توج الشاعر الايزيدي الشنكالي والبالغ من العمر 26 عاما بالمركز الثاني في مسابقة، الشباب نبض الإبداع 2020 دورة الشاعر قيس المولى، برعاية دار المتن في بغداد، تحت اشراف اتحاد ادباء العراق، والتي شارك بها نخبة من شعراء الوطن العربي.الشاعر “قاسم حسين” في تصريح لــ “ايزيدي 24” قال، “شاركت في …

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