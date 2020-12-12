مسؤول دعاية بن لادن طليق في بريطانيا ويملك شقة ثمنها مليون جنيه استرليني

2020/12/12 | 14:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، السبت ، ان مسؤول دعاية بن لادن المصري الاصل عادل عبد الباري البالغ من العمر 60 عاما موجود حاليا في بريطانيا بعد اطلاق سراحه من السجن الامريكي بحجة السمنة الزائدة وهو يتجول هناك بسبب كونه يحمل الجنسية البريطانية ولايريد العودة الى بلاده بسبب انتهاكات حقوق الانسان هناك او تعرضه للقتل كما تزعم الصحيفة .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “عبد الباري كانت قد تم سجنه بسبب هجمات عام 1998 المدمرة على سفارات الولايات المتحدة، لكنه حصل على العفو مبكرا بسبب السمنة المرضية والربو بحسب محاميه وتم السماح بعودته الى بريطانيا لكونه يحمل جنسيتها “.

واضاف أن ” تم الكشف عن ان المواطن المصري الاصل يمكن ان يكلف دافعي الضرائب البريطانيين حوالي 400 الف جنيه سنويا بسبب قيام وكالة الاستخبارات وشرطة مكافحة الإرهاب بمراقبة تحركاته لعدة سنوات وهو يسير في شوارع البلاد”.

وأفادت الأنباء أن حكومة ديفيد كاميرون أبرمت صفقة مع واشنطن لقبول عودة عبد الباري إلى بريطانيا عند إطلاق سراحه لتجنب انتهاك حقوق الإنسان، وهو يعيش مع زوجته رجاء ، 59 عامًا ، في شقتهم البلدية التي تبلغ تكلفتها مليون جنيه إسترليني في منطقة مايدا فالي في لندن”.

وكان عبد الباري قد تم القبض عليه في المملكة المتحدة في عام 1999 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2012 حيث أبرم صفقة إقرار بالذنب انتهت بحكمه بالسجن لمدة 25 عامًا خلف القضبان، حيث تم اتهامه بارتكاب 285 جريمة ، لكنه أقر بأنه مذنب في عدد قليل فقط ، بما في ذلك التهديد بالقتل عن طريق المتفجرات والتآمر لقتل مواطنين أمريكيين في الخارج”.

وقال مصدر أمني لصحيفة ذا صن ‘تظل عودته مصدر إزعاج كبير لوزيرة الداخلية، فهي عازمة على تخليص البلاد من التهديدات ، لكن ها هو إرهابي سيئ السمعة ملقى على عتبة بابها”، مضيفا أنه ” والد ارهابي داعشي هو عبد المجيد عبد الباري الذي اعتقل في إسبانيا بعد سفره إلى سوريا حيث صور وهو يقف الى جانب رأس مقطوع لأحد جنود القوات السورية “.



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