2020/12/12 | 14:22 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 ديسمبر 2020 | 02:06 مساءً

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القبض على (14) شخصا بتهمة المتاجرة وتعاطي المواد المخدرة والقتل في الديوانية

القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على /14/ شخصا بتهمة المتاجرة وتعاطي الحبوب المخدرة والقتل والنصب والاحتيال.



وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة " ان عمليات القبض جرت من قبل مفارز مكافحة الاجرام ومكافحة المخدرات في الديوانية والشامية والشنافية والشافعية

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